Inter l’incredibile esordio di Zalewski | Una montagna russa e tante emozioni

Le sensazioni al 90esimo di Milan-erano tutte rivolte contro la sfortuna che si è manifestata sotto forma dei pali della porta di Mike Maignan. Ma l’emozione del pari in pieno recupero si può vedere soprattutto nella faccia di chi, 24 ore prima, stava correndo per essere un nuovo giocatore nerazzurro.Nicolasi è ritrovato nel mezzo del vortice didi un derby di Milano, lo ha fatto da protagonista con un assist fondamentale per il gol di Stefan De Vrij. Ecco cosa ha detto il nuovo arrivato aTV.: “Ho fatto di tutto per essere disponibile”Un derby intenso e dal finale thriller. Milan-finisce con un gol per parte e tra i grandi protagonisti, ma a sorpresa, c’è anche chi ha trascorso le 24 ore precedenti alla sfida era ancora un giocatore della Roma.