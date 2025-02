Inter-news.it - Inter: irregolarità, infiltrazioni mafiose e pressioni politiche – Report

Archiviato il derby contro il Milan, la serata in casaviene scandita dal servizio disu Rai 3. Il noto programma di giornalismo d’inchiesta indaga sul club nerazzurro e su alcuni. RIVALI – Violenza, estorsione,mafiosa e nebbia sui bilanci. Inizia così il servizio disull’a margine del derby contro il Milan. Il servizio di Ranucci, andato in onda su Rai 3, si snoda tra i presunti contatti della dirigenza dell’con i leader del tifo organizzato della Curva Nord e dei bilanci dell’era Zhang. Tutto questo con alcune situazioni non chiare legate alle società che gestivano il club nerazzurro. La Fondazione Jdentità Bianconera aveva presenta un esposto alle Procure di Roma e Milano per verificare i requisiti di continuità aziendale in capo a FCnazionale Milano (aggiungiamo noi e non: la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro l’presentato dall’associazione di tifosi della Juventus, ndr).