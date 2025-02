Rompipallone.it - Inter, Inzaghi esulta: Marotta piazza il colpo in extremis

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 3 Febbraio 2025 8:37 di Giancarlo Spinazzola, Simnepuò finalmentere:unnell’ultimo giornoUltimo giorno di mercato e manovre che più frenetiche non si può. Tutti i club sono pronti a sfruttare le ultime ore prima del gong finale, provando a concludere gli affari necessari per colmare le lacune e completare le rose. Tra i club attivi c’è anche l’seconda in classifica., uno dei dirigenti italiani più esperti, monitora sornione il mercato alla ricerca delle occasioni last minute che di fatto non mancano mai.Al contempo, però, lavora anche per potenziare la rosa ed accontentare Simoneche a più riprese si è lamentato di una rosa troppo corta. Il tecnico è reduce dal pari nel Derby strappato nei minuti di recupero, con una zampata di De Vrij su assist di Zalewski, il nuovo acquisto di gennaio e subito decisivo.