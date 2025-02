Lettera43.it - Inter, cosa dice l’inchiesta di Report tra sponsorizzazioni fittizie e legami con la Curva Nord

Mentre l’ex amministratore delegato dell’area corporate Alessandro Antonello ha ufficialmente lasciato il club per accasarsi alla Roma,diandata in onda domenica 2 febbraio poche ore dopo il derby di Milano ha sollevato nuove ombre sulla gestione dell’negli anni della proprietà Suning. Tra le principali accuse quelle di aver fatto ricorso aritenute, provenienti da società legate al gruppo cinese, che avrebbero portato nelle casse del club centinaia di milioni di euro. Ma non solo, dai rapporti con i membri dellalegati a cosche mafiose alle presunte pressioni a ex membri della Covisoc per non segnalare irregolarità, eccosuha puntatodel programma di Sigfrido Ranucci.L’origine dellefantasma era stata già studiata nel 2020 da una società di analisti.