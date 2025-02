Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: subito Palacios, Stankovic ko

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Tomasgiocadal 1? col Monza. Brutte notizie per Filip.RIEPILOGO– Weekend di grandi novità per i giocatori dell’in prestito presso altre squadre. Tomaspartetitolare con la maglia del Monza, uscendo però sconfitto di misura contro il Verona. La stessa sorte non tocca invece a Tajon Buchanan, in cerca di minuti con il Villarreal. Né a Issiaka Kamate, che dopo l’amara parentesi all’AVS in Portogallo torna in Italia, a Modena in Serie B. Brutte notizie invece da Filip. Il portiere figlio d’arte esce al 18? di Udinese-Venezia per un infortunio al ginocchio. In attesa di conoscere l’entità del problema, il Venezia sta guardando sempre in casaper tutelarsi: pare vicino l’accordo per portare in Veneto Ionut Radu, attualmente fuori dalla rosa nerazzurra.