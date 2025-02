Intelligenza Artificiale e dati | Manca una vera liberalizzazione | la condivisione è la chiave per l’innovazione

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Dalla terza edizione degli Stati Generali della Meccatronica le aziende, bergamasche e non, sono uscite con una piena consapevolezza che per sfruttare a pieno le potenzialità dell’e poter stare in modo competitivo sui mercati non si possa più prescindere da una strategia di business data-centrica, dove a fare la differenza sarà la qualità della raccolta, validazione, archiviazione, gestione edei.Sul tema l’Europa da anni si è posta come ente regolatore, a metà tra due forti polarità come Stati Uniti e Cina: lo ha fatto nel 2022, con l’European Data Governance Act, ma soprattutto nel corso dello scorso anno con il Data Act e l’AI Act. Normative che hanno evidenziato, ancora una volta, il valore del dato, cercando di indirizzare e ridurre i rischi legati a eventuali problematiche che potrebbero essere generate da alcuni algoritmi.