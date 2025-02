Ilrestodelcarlino.it - Insulti sessisti all’ex consigliera, Paesani querelato dalla Sensoli. “Si è scusato, eviterà il processo”

Rimini, 3 febbraio 2025 – L’aveva offesa su Facebook pesantemente, con. Proprio su Facebook Luciooggi è stato costretto a scusarsi con Raffaella, per evitare ilper diffamazione nei suoi confronti che sarebbe partito oggi. L’exregionale del M5s ha chiesto e ottenuto, dai legali di, che l’imprenditore versasse a titolo di risarcimento danni mille euro all’associazione riminese Dire uomo, che assiste gli uomini che si rendono responsabili di maltrattamenti e violenze aiutandoli in un percorso di recupero. La notizia l’ha data questa mattina lo stesso. Sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Mi sento in dovere di porgere le mie scuseregionale Raffaellaper quanto da me pubblicato nel luglio del 2022, per aver utilizzato termini offensivi, travalicando il legittimo diritto di critica politica che stavo esercitando”.