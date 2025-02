Ilrestodelcarlino.it - Insieme a voi con i 140 anni del Carlino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due pagine per segnare sempre più un’anima localissima, ma anche un cuore marchigiano e un respiro che, nelle pagine del QN, arriva a essere internazionale. Il tutto con una vetrina anche sul web. È solo il primo passo di un lungo viaggio che ci porterà, in un compleanno tanto importante, a essere presenti con iniziative fisiche nelle città, in ogni provincia. E a presentarvi tanti altri progetti che ora non vi anticipiamo, ma che guarderanno al passato e al futuro di questa terra meravigliosa. Prendo a prestito le parole di Paolo Volponi: ‘Sempre io amo queste colline della terra di mia madre’. C’è, nei marchigiani, un orgoglio e un impegno che altrove sarebbe difficilmente alimentato e alimentabile. Un particolarismo eccezionale, dove ogni borgo è un valore aggiunto, ma anche una tensione transgenerazionale che necessita di un luogo di discussione e ragionamento comune.