Panorama.it - Insetti nel piatto? No, grazie. Crolla del 30% l’import in Italia nel 2024

Leggi su Panorama.it

Testfallito, stando ai numeri del mercato. A larve, cavallette e affini nelglini dicono no.è in calo del 30% innel. I “novel food” (, meduse, vermi.) sono stati permessi, piano piano, a partire dal 2018 dall’Unione Europea (inquattro decreti nel 2023). L’ultimo arrivato è la polvere di larve intere di vermi gialli della farina, trattata con raggi Uv, ammessa due settimane fa per produrre pasta, pane e torte nei Paesi dell’Unione. Sempre più spazio dunque ai cibi “nuovi”, super proteici e dal minor impatto ambientale. Entro il 2027 si stima un giro d’affari da 745 miliardi di dollari. Ma i numeri dimostrano che&Co non piacciono, in.Secondo una proiezione Coldiretti su dati Istat, le importazioni dicommestibili sonote del 30% nel, passando dai 17.