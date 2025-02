Zon.it - Innovazione al Ruggi: il primo simulatore neurochirurgico in Italia per la formazione avanzata

L’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona punta ancora una volta sullacome leva strategica per migliorare la qualità e la sicurezza delle cure, sia per gli operatori sanitari che per i pazienti.NuovoL’aula di simulazione delsi è arricchita di un, ilinper la Neurochirurgia. Questo strumento all’avanguardia consente di esercitarsi sulle corrette manovre chirurgiche e di simulare interventi complessi sul cervello, offrendo un training pratico prima di operare sui pazienti.innovativa in programmaIl 4 febbraio, presso la UOSD, Polo Didattico e Universitario, si terrà una lezione dedicata al sistema nervoso centrale. Organizzata dalla Clinica Neurochirurgica del, l’iniziativa utilizzerà i visori Oculus con il software anatomico ORGANON, garantendo un’esperienza immersiva e precisa per studenti e professionisti.