Lanazione.it - Iniziativa bipartisan, ma a dividere è la geografia. Polemiche sui grandi assenti della Valdisieve

Chi si attendeva scintille eè rimasto deluso. La manifestazione per la Faentina, organizzata a Borgo San Lorenzo, ha usato toni sobri, con un’impostazione propositiva. Si sono evidenziati certo, e senza sconti, i difetti di un servizio che è ormai considerato da tutti insoddisfacente e insufficiente. Ma si è preferito indicare una nuova strada da percorrere. Così "Manifesto per la Faentina" si è risolta in una manifestazione, di fatto,, e hanno aderito quasi tutti. Accanto a tutti i sindaci di centrosinistra, vi è stata anche la partecipazione delle amministrazioni di centrodestra; e tra i tanti in piazza c’erano esponenti del Pd accanto a quelli dei Cinque Stelle o di Rifondazione, ma anche rappresentanti di Forza Italia e Lega (nella foto i primi cittadini presenti).