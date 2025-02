Ilgiorno.it - Influenza vicina al picco: 17mila casi in una settimana

Milano, 3 febbraio 2025 – Raggiunto ildeili in Lombardia. Nell’ultimadi gennaio in provincia sono stati segnalatistimabili secondo la curva epidemiologica fornita da Regione Lombardia. Da dicembre nei quattro ambulatori infettivologici dislocati nel territorio gli accessi sono stati 1500. Gli ambulatori sono dislocati in quattro Case di Comunità: a Calcinate e Alzano, dove gli accessi sono stati 782, a Treviglio con 473 pazienti e a Borgo Palazzo, dove si sono recate 296 persone. Nei prossimi giorni si potrebbero toccare i 20milali, come durante le passate stagionili, che però si verificavano a dicembre e non tra gennaio e febbraio. Tra le persone più colpite vi sono i cosiddetti “pazienti fragili”, mentre i virus diffusi sono quelli dell’A e B, diverse polmoniti virali e in meno oconi il Covid.