Anteprima24.it - Infermiera del Santobono tra insigniti da presidente Mattarella

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSulla pergamena c’è scritto “Per il lavoro svolto per formare professionalmente i ragazzi con sindrome di Down e lievi deficit intellettivi”. Con questa motivazione ildella Repubblica Sergioha insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana unanapoletana dell’ospedale pediatricodi Napoli. “È un’emozione che ancora faccio fatica a metabolizzare, quasi irreale. Quando ho ricevuto la telefonata che mi annunciava l’onorificenza, ho pensato fosse uno scherzo. Abbiamo sempre lavorato in silenzio, con le mani e con il cuore, senza cercare riflettori, ma costruendo opportunità concrete per il futuro. Sapere che ildella Repubblica abbia riconosciuto questo impegno è stato un colpo al cuore, un’emozione travolgente.