Infantino | Ultras? Se c’è violenza bisogna che le persone vadano in carcere

Il presidente della Fifa, Gianni, ha parlato ai cronisti presenti a Roma dopo la conclusione dell’Assemblea Elettiva della Figc:«Contento della rielezione di Gravina? Sì assolutamente, quando c’è un candidato unico vuol dire che sono tutti contenti. Con Gravina poi ci conosciamo da tantissimo tempo. L’Italia sta facendo bene nel calcio? Deve sempre far meglio, deve essere leader nel mondo. Ci sono dei progetti calcistici e di infrastrutture dove deve fare un po’ meglio degli ultimi anni».Leggi anche:ormai se ne frega di avere la buona stampa dalla sua parte (il Telegraph): «L’Italia ai Mondiali? Cosa posso dirvi, datevi una mossa»Priorità il miglioramento delle infrastrutture?«Assolutamente sì. Oggi in Italia non sono al livello di altri Paesi nel mondo. L’Italia deve avere degli stadi al top.