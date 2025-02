Lanazione.it - Individuazione delle superfici e delle aree idonee e non, per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: incontro in Provincia

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Si è svolto lunedì 3 febbraio 2025, presso la Sala dei Grandi del Palazzo delladi Arezzo, undi approfondimento sulla proposta di legge regionale 291, riguardante l’e non, perdididida. L’promosso dal Presidente delladi Arezzo Alessandro Polcri, ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Transizione ecologica e Sviluppo sostenibile della Regione Toscana Monia Monni, con i tecnici della struttura della Direzione regionale competente, del direttore di Upi Toscana Ruben Cheli, e dei Sindaci in rappresentanza dei Comuni del territoriole e le Unioni dei Comuni. Il confronto di concertazione con le istituzioni locali, in particolare con i sindaci dei Comuni del territoriole, rientra nel percorso avviato dalla Regione Toscana ed è finalizzato alla composizione del quadro regionaleritenute, a livello comunale, perdirinnovabile e per il raggiungimento dell’obiettivo relativo alla conversione energetica 2030 Il Presidente delladi Arezzo Alessandro Polcri dichiara : “Ritengo importante questo confronto e ringrazio l’Assessore Monni di ascoltare le prerogative dei Sindaci, per trovare insieme una soluzione di equilibrio tra la conservazione del paesaggio, l’evoluzione dei cambiamenti climatici e la conversione energetica come elemento di innovazione e progresso.