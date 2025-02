"Indelebile", parte dalla Sicilia il tour del lungometraggio

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 feb. (askanews) – Dopo l’anteprima al Noir in Festival di Milano e l’uscita nelle sale con la prima proiezione al Cinema Tiziano di Roma, il filmdi Simone Valentini arriva incon unche attraverserà l’isola a partire dal 3 febbraio 2025. Girato interamente in, il film è un noir/thriller che racconta una storia di formazione e mistero, ambientata nell’entroterrano. Prodotto da Giovanni Amico e Twister Film, con il sostegno dellaFilm Commission e della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo,è interpretato da Giulia Dragotto, giovane talento già visto nella serie Anna di Niccolò Ammaniti, e Fabrizio Ferracane, attore pluripremiato e vincitore del Nastro d’Argento 2019 per Il traditore di Marco Bellocchio. Ferracane ha recentemente ricevuto il Premio Luca Svizzeretto alla 34ª edizione del Noir in Festival per la sua interpretazione in