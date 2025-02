Ilpiacenza.it - Incontri sul territorio al via per Confagricoltura

Leggi su Ilpiacenza.it

Iniziano mercoledì 5 febbraio dalla sede centrale, nel Palazzo dell’agricoltura di Via Colombo a Piacenza, i tradizionali appuntamenti sulorganizzati daPiacenza per dialogare a tu per tu con tuti gli associati. Si concluderanno giovedì 20 febbraio a Fiorenzuola d’Arda.