Incontri di valore, pienone nel Salotto di Ruocco per l'anteprima dell'ultimo libro di Borzacchiello

Quello che è nato come piccololetterario a Pompei, fondato dal manager Nicolameno di tre anni fa, è oggi considerato sia dalle case editrici, sia dai principali autori italiani, nonché dagli appassionati del settore, una delle più importanti rassegne letterarie in Italia. In pochissimo tempo infatti, ala Pompei di, che si svolge nelle eleganti sale dell’hotel Habita79, si sono accomodati quasi 100 ospiti, nomi di punta di istituzioni, giornalismo, saggistica, spettacolo, sport. Ultimo Paolo, che da ha presentato in anteprima nazionale, “Da adesso in poi”, edito da Mondadori. Una serata a dir poco eccezionale, con il record di pubblico in sala, quasi 300 persone, oltre alle 500 collegate in diretta streaming. Numeri di altissima caratura e di ampiezza ormai da teatro.