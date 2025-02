Inciviltà a Fiumicino | il mio appello per un futuro migliore

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025 – “Sono una cittadina di, e voglio condividere con voi la mia amarezza e il mio scoraggiamento di fronte all’ennesimo episodio dinella nostra città”. Inizia così una lettera inviata alla nostra redazione, firmata da Miriam F.“Ho scattato questa foto in Via Portunno, all’incrocio con Via Ugo Botti: un furgone abbandonato, colmo di rifiuti, che rappresenta tutto ciò che non dovrebbe essere il nostro territorio – si legge nella lettera – Ogni volta che mi trovo davanti a scene come questa, mi chiedo come sia possibile che, nonostante gli sforzi di tanti, non si riesca ancora a trovare una soluzione definitiva per fermare questi atti di degrado. È evidente che non si tratta solo di un problema di decoro urbano, ma di una mancanza di rispetto verso il bene comune e verso noi stessi come comunità.