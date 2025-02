Lanazione.it - Incinta si ribalta in auto. Con sé aveva l’altra figlia

Paura ieri per una ragazza di 33 anni,, coinvolta in un incidente intorno alle 13 alla periferia di Altopascio, all’incrocio tra via della Fossetta e la Bientinese, in località Cerro, a Badia Pozzeveri. Per cause ancora da chiarire, duesi sono scontrate in maniera violenta all’intersezione tra la strada di grande comunicazione e la piccola arteria di paese, al ponticello praticamente di fronte all’isola ecologica Ascit per i rifiuti, nella zona dove un tempo sorgeva l’ex inceneritore. Le conseguenze potevano essere più gravi. La donna residenti in Valdinievole – che è tra l’ottavo e il nono mese di gravidanza – era indi pochi anni, che per fortuna nell’impatto è rimasta illesa. Ferito solo leggermente il conducente delvettura, per lui codice giallo e visite di verifica al San Luca.