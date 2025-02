Ilgiorno.it - Incidenti in calo. Cassanese maglia nera

Leggi su Ilgiorno.it

in, migliora la sicurezza sulle strade di Segrate. A rivelarlo sono le statistiche della polizia locale. Nel 2024 glirilevati dai “ghisa“ sono stati 161, ossia 5 in meno rispetto al 2023 e 147 in meno rispetto al 2012. Negli ultimi dieci anni, dunque, il numero dei sinistri si è praticamente dimezzato; da tre anni a questa parte, inoltre, non sono stati registratimortali. "L’impegno per migliorare la sicurezza delle nostre strade è continuo sia sul piano degli investimenti che su quello delle scelte dettate dalla politica – commenta il sindaco Paolo Micheli –. Abbiamo potenziato enormemente la rete delle telecamere di videosorveglianza e delle piste ciclabili, aumentato i controlli anche grazie a nuovi dispositivi tecnologici, realizzato nuovi attraversamenti pedonali rialzati e nuove castellane agli incroci, istituito zone 30 in tutti i quartieri.