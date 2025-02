Ilgiorno.it - Incidente sulla statale. Quattro in ospedale. Un uomo è grave

PONTE NOSSA (Bergamo)a Ponte Nossa in viale Europa, dove uno scontro tra auto ha provocato il ferimento di une il ricovero indipersone, compreso lui, che è in codice rosso e prognosi riservata, e una bimba di 11 anni, fortunatamente in codice verde. L’è stato portato al Papa Giovanni XIII di Bergamo, una donna e la bambina a Piario e un’altra persona all’Humanitas Gavazzeni. Gli operatori del 112, oltre a contattare Soreu Alpina, che ha mandato sul posto i mezzi di emergenza, ha inviato i carabinieri di Clusone con il nucleo radiomobile e i vigili del fuoco. Gli autisti sono risultati negativi all’alcoltest.pure a Isola di Fondra ieri alle 15.30, una persona si è ferita in modo non. Non ènemmeno un ciclista di 17 anni caduto a Camerata Cornello, in Val Brembana.