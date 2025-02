Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi in A14, schianto tra auto e tir: chiuso tratto

Ancona, 3 febbraio 2025 – Alle ore 5.15 circa, sullastrada A14 Bologna-Taranto, è stata predisposta la chiusura delcompreso tra Ancona Sud e Ancona Nord, in direzione Bologna, a causa di unavvenuto all'altezza del km 221, che ha visto coinvolti un'e un mezzo pesante, che ha disperso il carico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione VII Tronco di Pescara distrade per l'Italia. Attualmentestrade per l'Italia registra 2 km di coda all'altezza dell'uscita obbligatoria di Ancona Sud, in direzione Bologna.