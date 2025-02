Zon.it - Incidente mortale a Cava de’ Tirreni: donna patteggia 9 mesi per omicidio stradale

Hato una condanna a 9di reclusione unadi 44 anni, giudicata responsabile diper la morte di un 22enne di Nocera Inferiore. La sentenza è stata emessa al termine del giudizio davanti al Gup del Tribunale di Nocera Inferiore.La tragediaIl drammaticosi è verificato nella notte del 10 luglio 2022 in via XXV Luglio, ade’. La ricostruzione della dinamica, basata su una perizia cinematica disposta dal pm, ha chiarito che la, alla guida di un’auto Kia, non avrebbe rispettato la precedenza, impattando contro lo scooter su cui viaggiavano la vittima e un altro giovane.La dinamica del sinistroSecondo le indagini, nei pressi di un incrocio, laavrebbe rallentato per far transitare un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta, ma nel momento della svolta a sinistra non avrebbe dato la precedenza allo scooter.