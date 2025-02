Dayitalianews.com - Incidente domestico fatale, precipita giù nel vuoto mentre sta facendo le pulizie in casa: morta sul colpo

Leggi su Dayitalianews.com

Claudia Udrescu, 51enne di origini rumene ma residente da anni in Italia, ètragicamente ieri, domenica 2 febbraio, a causa di un drammaticonel quartiere San Paolo a Torino, dove stava svolgendo ledi.L’Secondo la ricostruzione la 51enne si trovava su una scala, dove stava sistemando le tende della finestra. Avrebbe perso l’equilibrio e cadendo già avrebbe sbattuto con la testa contro la balaustra, perdendo così i sensi. Il compagno, che era incon lei ma come ha comunicato si trovava in un’altra stanza al momento della tragedia, ha allertato subito i soccorsi, ma gli operatori dell’1-1-8 non hanno potuto fare nulla per la donnasul. Sul posto sono arrivati anche i poliziotti che hanno raccolto la testimonianza del marito ed effettuato tutti i rilievi del caso.