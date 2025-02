Ilrestodelcarlino.it - Incidente con un’auto pirata. Giovane cade dal monopattino. La famiglia cerca i testimoni

È stato urtato damentre viaggiava inpreso a noleggio, all’altezza della zona industriale di Mancasale, alla prima periferia cittadina. Ma il conducente della vettura non si è fermato, proseguendo la sua corsa, senza fermarsi per verificare le condizioni del, rovinato sull’asfalto. Una disavventura che per fortuna non ha avuto conseguenze irreparabili, per un ragazzo di 21 anni, residente a Bagnolo e domiciliato a Reggio. Ora, insieme ai familiari, ha lanciato una richiesta di aiuto a eventuali, perre di rintracciare il conducente, che non si è fermato dopo l’, avvenuto nei giorni scorsi. Il ragazzo, sotto choc e dolorante, in un primo momento non ha neppure pensato di fare intervenire l’ambulanza: una volta ripresosi, ha infatti chiesto l’intervento di un taxi per farsi accompagnare in ospedale.