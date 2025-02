Romatoday.it - Incidente all'Aurelio: scontro tra auto e monopattino. Ferito 25enne

Leggi su Romatoday.it

Lotra un'e un. Un ragazzo, steso a terra, successivamente trasportato in ospedale. Intorno un gruppo di persone, mentre intorno lescorrevano. Queste le immagini catturate lunedì 3 febbraio in via Gregorio VII, all'altezza del civico 242.in via.