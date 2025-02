Ilgiorno.it - Incidente ad Arsago Seprio, un ragazzo di 16 anni in bici viene urtato da un’auto e cade: grave in ospedale

(Varese), 3 febbraio 2025 –, questa mattina poco prima delle 8.30, ad. Mentre percorreva via Roma incletta, probabilmente per andare a scuola, undi 16è statoda. Il colpo gli ha fatto perdere l’equilibrio e il giovane è caduto a terra, procurandosi un trauma cranico e al volto. Immediato l’intervento dei soccorritori, conmedica e l’ambulanza. Il 16enne è stato portato in codice rosso all’di Circolo di Varese. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.