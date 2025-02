Ilgiorno.it - Incidente a Erba, investito e sbalzato per 10 metri: gravissimo l’ex assessore Franco Brusadelli

(Como), 3 febbraio 2025 –, questa mattina poco dopo le 10, a, nel Comasco: un uomo di 84 anni è statoda un’automobile, guidata da una donna di 63 anni,in via Giacomo Leopardi. L'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stato colpito dalla vettura. Nell’impatto l’anziano è stato scaraventato a circa 10di distanza. Il ferito è l'exalla cultura del Comune di, ex professore di matematica, impegnato in comune da molti anni. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza): decollato l'elisoccorso da Milano, mentre un'ambulanza e un'auto medica hanno prestato la prima assistenza. L’84enne si trova ricoverato al San Gerardo di Monza.