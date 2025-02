Anteprima24.it - Inchiesta immigrazione, fino a 7000 euro per false domande

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa è un’organizzazione criminale che confezionava e inviava migliaia diper far arrivare in Italia dei lavoratori che pagavano ingenti somme di denaro“. Lo ha detto il generale Antonio Bandiera, comandante del nucleo di tutela del lavoro dei carabinieri, a margine della conferenza stampa tenutasi in Procura a Salerno per illustrare i dettagli legati all’sui fenomeni diclandestina che ha portato ai domiciliari 31 persone. “Eranofittizie perché mancavano dei requisiti fondamentali o erano prive di quelle che erano le congruità del lavoro intese sia come capacità reddituali dell’azienda, come disponibilità di alloggi per i lavoratori, come disponibilità dei terreni sui quali poter lavorare”. Le indagini hanno consentito di ricostruire i vari ruoli svolti dai componenti dell’associazione che “con dichiarazioni o istanze” si adoperavano per la presentazione delle istanze.