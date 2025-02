Inter-news.it - Inchiesta doppia curva, chiuse le indagini! Indagato consigliere comunale – CF

L’, condotta dalla Procura di Milano per indagare sui presunti casi di infiltrazione mafiosa nelle curve di Inter e Milan, si è conclusa oggi. Dal fascicolo dell’è emersa una novità.LE– L’, concernente le possibili infiltrazioni mafiose nelle curve dell’Inter e del Milan, vede concludersi nella giornata di oggi l’attività d’indagine della Procura di Milano. Il caso, che ha suscitato un enorme clamore a causa dell’arresto contestuale di oltre 10 componenti di spicco delle curve dei due club meneghini, si arricchisce di un nuovo elemento emerso dal fascicolo d’indagine che vede protagonista la Procura di Milano., la novità sulle!INDAGATI – Come riferito da Calcio e Finanza, tra gli indagati della magistratura figura anche ilManfredi Palmeri, sul cui capo pende l’accusa di “corruzione tra privati” per un atto potenzialmente commesso nel ruolo di “componente del consiglio direttivo della M-I Stadio”.