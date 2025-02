Thesocialpost.it - Incendio nel pistoiese, bruciano magazzino e camion: nuvola nera su tutta la zona

Leggi su Thesocialpost.it

Quarrata (Pistoia), 3 febbraio 2025 – Momenti di paura nel primo pomeriggio di lunedì 3 febbraio a Quarrata, dove undi vaste proporzioni ha devastato un capannone adibito a. Le fiamme, altissime, hanno geto una densa colonna di fumo nero, visibile anche da lontano, allarmando i residenti della.Numerose chiamate ai vigili del fuoco di Pistoia hanno segnalato l’emergenza e le squadre sono intervenute rapidamente per domare il rogo. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. Oltre alla struttura, le fiamme hanno completamente distrutto anche unutilizzato per il trasporto del materiale.L’ha provocato grande preoccupazione tra gli abitanti dei palazzi vicini, che hanno vissuto attimi di tensione mentre i pompieri lavoravano per spegnere il fuoco.