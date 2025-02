Ilrestodelcarlino.it - Incendio in casa, tre intossicati. “Abbiamo visto il fumo e siamo scappati”

Modena, 3 febbraio 2025 – “Erano più o meno le dieci di sera, e ineravamo in tre – racconta Yaro Drissa –. Uno dei miei coinquilini è andato in cucina e ha sentito puzza di bruciato. Hache c’era deldietro il frigorifero, che è vicino a dove si trovano i fornelli. Vedendo la situazione è subito venuto in camera da letto per avvertirci. Ci ha detto ’venite a vedere cosa succede in cucina’.chiamato l’altro ragazzo ma nonneanche avuto il tempo per capire cosa stesse succedendo che le fiamme avevano ’mangiato’ il frigorifero.chiamato gli altri inquilini per scappare giù e chiamare i soccorsi. Fortunatamente un signore che abita nello stesso edificio avevaile aveva già chiamato i vigili del fuoco. Loro sono venuti subito e hanno spento l’