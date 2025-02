Thesocialpost.it - Incendio in casa nell’agrigentino: muore il 47enne Salvatore Benfari, dopo aver portato fuori le figlie e la nonna

Un dramma si è consumato nel pomeriggio a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, dove unha devastato l’abitazione di una coppia di anziani., 48 anni, ha perso la vita nel tentativo di spegnere le fiammemesso in salvo lee la madre.Le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare mentresi trovava in cantina con il padre. Sentendo le urla disperate delle due bambine, che erano incon la, l’uomo è corso dentro senza esitazione, riuscendo a trarle in salvo insieme all’anziana madre, rimasta gravemente ustionata.Secondo le prime ricostruzioni,messo in sicurezza la famiglia,sarebbe tornato nell’abitazione per cercare di domare l’, ma le fiamme lo hanno investito, non lasciandogli scampo.