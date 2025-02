Ilgiorno.it - In via Settembrini i tram vanno a passo d’uomo. E pochi lo sanno: ecco perché

Milano, 3 febbraio 2025 – Dal 9 dicembre 2024, ipercorrono ail tratto di viacompreso tra le vie Boscovich e Vitruvio, precisamente tra i civici 18 e 28 della strada a due passi dalla Centrale. Il rallentamento (peraltro già in vigore in un altro tratto della stessa via) disposto dal Comune non è casuale, ma è stato sollecitato da una residente, esasperata dal rumore eccessivo, che in realtà avrebbe voluto interventi ancor più incisivi. La sentenza La vicenda è ricostruita in una sentenza del Tar pubblicata lo scorso 31 gennaio: nelle motivazioni, i giudici hanno dato atto a Palazzo Marino di aver agito per risolvere in qualche modo il problema, respingendo il ricorso della donna che accusava l’amministrazione di essere stata sostanzialmente inerte davanti alle sue giustificate lamentele.