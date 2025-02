Ilrestodelcarlino.it - In scooter contro il bus, muore a 22 anni

SAN LAZZARO (Bologna)Un risveglio terribile, ieri, alle porte di Bologna, per l’ennesima vittima sulle strade. A perdere la vita, nei pressi del centro abitato di San Lazzaro di Savena, l’operaio 22enne Brayan Wilxander Mini di Monterenzio. Il ragazzo ha trovato la morte poco dopo le 4, in sella al suo motorino Kymco 125. Rientrava a casa da Bologna. Si trovava sulla via Emilia, a San Lazzaro, e viaggiava in direzione di Ozzano. Dalla laterale via Kennedy, intanto, stava sopraggiungendo un autobus Tper, non in linea, ma addetto al trasferimento del personale. Alla guida del mezzo un 50enne. E proprio all’incrocio tra via Kennedy e la via Emilia si è verificato l’impatto tra i due mezzi. Il motorino di Brayan, dopo avere danneggiato parte del ‘muso’ del bus, è andato in frantumi e si è arenato sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.