Iodonna.it - In quali cibi trovarla e a cosa serve la vitamina B1? Lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Ilenia Grieco, nutrizionista. I suoi consigli per non avere deficit

Leggi su Iodonna.it

LaB1, detta anche tiamina, è unaidrosolubile, appartenente al gruppo B. Sebbene meno “famosa” rispettoC oD, svolge un ruolo cruciale nel metabolismo energetico, nella salute del sistema nervoso e nel supporto delle funzioni cardiache. E allora come aggiungerlanostra alimentazione per fare in modo che l’organismo non sia mai in? Loall’esperta.D, raccomandazioni aggiornate su come e quando integrarla X Leggi anche ›D: le 10 cose da sapere nel 2025 per migliorare la salute femminileB1: perché è importante per l’organismo«Svolge un ruolo importante nel metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei grassi, aiutando il corpo a convertire gli alimenti in energia utilizzabile.