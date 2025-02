Ilgiornaleditalia.it - In piazza contro i giudici? L'ipotesi di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia che non piace a Mattarella - RETROSCENA

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha già fatto capire, ad alcuni dei suoi più stretti interlocutori, come la pensa sull’di manifestazioni diventilata in un sondaggio da spezzoni della maggioranza di governo, in particolare dal partito della