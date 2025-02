Iodonna.it - In occasione del World Cancer Day l’ dell’Istituto Nazionale dei Tumori offre screening gratuiti. Focus sulla salute delle donne

Leggi su Iodonna.it

Il tumore è in costante crescita in tutto il mondo. Eppure, se da un lato aumentano le diagnosi, dall’altro diminuiscono i decessi. «La lotta contro il cancro è da sempre unasfide più rilevanti e ambiziose per la comunità medica e scientifica. È solo grazie allo studio e alla passione di ricercatori e scienziati che oggi abbiamo tassi di guarigione dalle patologie oncologiche, che fino a 20 anni fa erano inimmaginabili», sottolinea il Ministro della, Professor Orazio Schillaci nella prefazione de I numeri del cancro in Italia 2024 di AIOM. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Leggi anche › Tumore al seno: per Komen Italia la parola d’ordine è prevenzione gratuita Tumore: quanti casi in ItaliaSecondo i dati AIOM, “nel 2024, si stima siano circa 3,7 milioni gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore, il 6,2% dell’intera popolazione (un italiano su 16).