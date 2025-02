Iltempo.it - "In missione per lui", sventato un attacco al governo Usa: Mangione fa proseliti

Luigifaanche in carcere. Il 26enne rampollo di una ricca famiglia italo-americana accusato di aver ucciso a colpi di pistola Brian Thompson, il ceo del colosso delle assicurazioni sanitarie americane UnitedHealthcare in un'azione anti-capitalista, continua a raccogliere il consenso di molti utenti dei social. Il sito Aol spiega che le principali piattafome social "fanno fatica" a cancellare la mole di commenti pro-, contrari alle policy che puniscono la difesa di atti violenti e criminali. Il rischio di copycat, di emulatori, è concreto. Basti pensare che sabato scorso una giovane donna del Massachusetts che ha dichiarato alla polizia di essere andata al Campidoglio degli Stati Uniti per uccidere membri del gabinetto del presidente Donald Trump ha affermato di essere stata influenzata dall'ingegnere 26enne.