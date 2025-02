Ilgiorno.it - In Lombardia vivono 90 lupi, ecco la mappa dei branchi: dall’Oltrepò alla Valchiavenna fino allo Stelvio

BORMIO (Sondrio) – Sono una ventina iche, in maniera più o meno stanziale, nel settore lombardo del Parco nazionale dello. Ad aggiornare la contabilità è stata proprio la riserva naturale attraverso le informazioni raccolte e verificate dagli operatori, che svolgono attività di monitoraggio rispettopresenza dei grandi predatori a partire dal 2019, in collaborazione con i carabinieri forestali. Nella porzione lombarda del parco sono presenti tre gruppi di predatori: il branco Tonale, che è anche il più longevo, visto che i primi avvistamenti risalgono al 2019; il branco della Val Grande-Mortirolo, presente dal 2023; e la coppia di Sondalo-Valfurva, anche in questo caso avvistata per la prima volta nel 2023. Il branco del Tonale conta attualmente almeno sette individui, quello della Val Grande è il più numeroso con nove individui, ipresenti tra i comuni di Bormio, Valfurva e Sondalo da fine dicembre sono quattro.