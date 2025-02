In Italia si ferma la crescita economica ma torna l’inflazione A gennaio 15% in rialzo su dicembre Pesano le bollette

Ilfattoquotidiano.it - In Italia si ferma la crescita economica ma torna l’inflazione. A gennaio 1,5%, in rialzo su dicembre. Pesano le bollette

Sale ancorana che, stando ai dati preliminari, intocca l’1,5%, a fronte dell’1,3% di. Solo lo scorso settembre il carovita si collocava allo 0,7%. Trai prezzi sono saliti in media dello 0,6%. A spingere i prezzi sono i bene energetici, che hanno sostanzialmente smesso di calare, e quelli dei prodotti alimentari lavorati.I prezzi di beni alimentari, per la cura della casa e della persona, inclusi nel sottoindice “carrello della spesa”, mostrano un leggero incremento, segnando un +1,8% su base annua (da +1,7% del mese precedente), come anche quello dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +1,7% a +2,1%).acquisita per il 2025, ovvero il dato che si avrebbe a fine anno in caso di variazioni nulle dei prezzi nei prossimi 11 mesi, viene indicata dall’Istat allo 0,9%.