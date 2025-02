Ilfattoquotidiano.it - In bancarotta la compagnia assicurativa tedesca Fwu. In Italia oltre 100mila clienti, tempi lunghi per i risarcimenti

LaFwu Life Insurance Lux è stata messa in liquidazione su decisione del tribunale del Lussemburgo che ne ha ha disposto lo scioglimento. Lo ha reso noto l’Ivass (l’istituto di vigilanza sul settore assicurativono) che oggi ha incontrato le associazioni dei consumatorini per “informarli sullo stato della procedura e sui prossimi passi che gli assicurati saranno chiamati a fare per far valere le loro pretese nella procedura di liquidazione”. Nei giorni scorsi la capogruppoFwu ag ha bloccato i sistemi It di tutte le sue succursali, compresa quellana.La filialena dellaconta circa 110milae, sul sito, sottolinea la sua “comprovata solidità finanziaria”. Il totale delle polizze sottoscritte indovrebbe aggirarsi, secondo fonti di settore, attorno ai 400 milioni di euro, con un taglio medio di 4000 euro.