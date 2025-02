Sport.quotidiano.net - In astinenza da novembre, si sblocca sul campo della Carrarese. Il Brescia di Maran subito corsaro in trasferta

di Luca MarinoniParte nel migliore dei modi la nuova avventura di Rolandosulla panchina del. Le Rondinelle si impongono 2-1 in casadopo tre mesi didalla vittoria (l’ultimo successo era datato 3in casaSampdoria, sempre con il tecnico trentino alla guida). Un nuovo blitz esterno che non solo riporta i biancazzurri a +3 dalla zona playout e a +4 sulla retrocessione diretta, ma offre una preziosa iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni (a cominciare dall’anticipo di venerdì sera al “Rigamonti“ con la Salernitana). Le scelte di misterper questo suo ritorno biancazzurro non risparmiano alcune sorprese. Nell’immediata vigilia l’allenatore deve registrare il forfait di capitan Bisoli, fermato da un attacco influenzale. Per la delicata sfida con una Carrarrese affamata di punti, ilaffianca così Bertagnoli e Besaggio al rientrante regista Verreth, mentre in avanti Borrelli è il terminale offensivo, sorretto dagli estri di Nuamah e Olzer.