Terzotemponapoli.com - Impresa del Napoli Basket! Sconfitta la capolista Brescia

Valli: “Partita infinita perché batteresignificava giocare per tutti i 40 minuti, sono primi in classifica e non è un caso”– come riporta il sito ufficiale della Società – batte meritatamente al termine di una partita combattuta lacon il punteggio di 90-85. Gli azzurri proseguono così la corsa salvezza con la quarta vittoria casalinga consecutiva in campionato.– GERMANI: PRIMO QUARTOIl primo canestro della partita è firmato dacon Rivers. Laparte forte sul punteggio di 1-6. Pangos trova la prima bomba diimitato da Totè. Gli azzurri con Woldetensae, Pangos e con la seconda bomba di Totè firmano il sorpasso 16-11 a metà periodo.reagisce con Della Valle che firma la parità 18-18 con 5 punti consecutivi realizzati.