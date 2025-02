Immunità Tajani | Non sono contrario ma non ne abbiamo parlato Conte | Delirio di onnipotenza

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Non ne, ma potrebbe anche essere un'idea. Non neneanche in Forza Italia. Io personalmente non, però è da discutere per vedere in che termini e come". Ha risposto così il ministro degli Esteri, Antonio, ai giornalisti che chiedevano notizie su un'idea di Fi per un .