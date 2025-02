Thesocialpost.it - Immunità, Tajani: “Non sono contrario ma non ne abbiamo parlato”. Conte: “Delirio di onnipotenza”

Antonioha risposto alle domande dei giornalisti sul possibile ritorno all’per parlamentari e membri del governo. “Non ne, ma potrebbe essere un’idea”, ha detto il ministro degli Esteri. “Io personalmente non, però è da discutere per vedere in che termini e come”.Leggi anche: Messico-USA: Trump sospende i dazi per un mese, accordo sulla sicurezzaL’parlamentare, ridimensionata nel 1993 dopo Tangentopoli, torna così al centro del dibattito politico.La reazione di GiuseppeGiuseppeha duramente attaccato l’ipotesi di un ritorno all’. Il leader del Movimento 5 Stelle hadi un “di” da parte del governo.“Dopo il ripristino dei vitalizi, l’abolizione del reato per chi abusa del proprio potere, l’aumento degli stipendi dei ministri e la difesa di Daniela Santanchè, ora ci provano con l’”, ha scritto su X.