Lapresse.it - Immunità parlamentare, scontro Conte-Tajani

sull’fra il presidente del M5S, Giuseppe, e il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, dopo l’idea lanciata dal partito azzurro che lavora a una proposta di legge per ripristinare, almeno in parte, l’cancellata nel 1993. La proposta di Forza Italia“C’è da fare una proposta di legge costituzionale. Bisognerà predisporla e vediamo – conferma il portavoce azzurro Raffaele Nevi -. Ci vuole una larga convergenza. Ancora non ne abbiamo parlato con gli alleati, sappiamo che c’è una benevolenza su questo tema e vedremo con loro, anche se ci sarà tempo in questa legislatura. Ci sta lavorando il presidente Calderone, ci dovrà lavorare, ancora è un po’ lontana”.: “Da Meloni delirio di onnipotenza, subito retromarcia su”“E dopo il ripristino dei vitalizi al Senato, l’abolizione del reato per i politici che abusano del loro potere, l’aumento degli stipendi dei Ministri e la imbarazzante difesa della ministra Santanchè tenuta incollata alla poltrona, ecco che ci provano con l’e il ritorno di uno scudo che renda intoccabili esponenti del Governo ed eletti!”.