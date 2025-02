Immunità agita centrodestra. Fi rilancia, Lega pronta ma stop Fdi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 feb. (askanews) – E’ scivolosa la materia dell’parlamentare, riformata sull’onda di Mani pulite nel 1993, in particolare mentre si fa sempre più incandescente lo scontro tra governo e magistratura, con le implicazioni spinose e ancora tutte da spiegare, in Parlamento, sulla vicenda di Almasri, riaccompagnato in Libia su un aereo di Stato. Il sasso lanciato da Forza Italia, sull’ipotesi di rimettere mano alle norme costituzionali che escludono l’sui reati penali, ha incontrato il favore di esponenti dellacome Claudio Borghi (“Ecco qui. immigrati più mancanza diparlamentare = legioni di denunciatori. Ripristinare subito articolo 68 Costituzione”, ha scritto su X il senatore leghista). Ma un alt è arrivato da Fratelli d’Italia che detengono la ‘golden power’ nel