Secoloditalia.it - Immigrati clandestini e mazzette: arrestato il tesoriere Pd della Campania. Ora De Luca non ride più

Leggi su Secoloditalia.it

Terremoto sul Pd ine conseguentemente anche sul governatore Vincenzo De. Nell’inchiestaprocura di Salerno che contesta a decine di indagati le accuse di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di oltre duemila cittadini extracomunitari, ma anche di corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio è statoe messo ai domiciliari anche Nicola Salvati,regionaledel Pd. Il partito, rende noto Antonio Misiani, commissario del Partito democratico in, lo ha sospeso.Click day, domande false everi: 31 arresti in. Meloni aveva denunciato tutto – Secolo d’Italia“In relazione all’inchiesta condotta dalla Procura distrettuale di Salerno che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 31 persone, il Pdcomunica – scrive Misiani in una nota – che il dott.